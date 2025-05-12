İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım dolayısıyla Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinden dolayı re’sen soruşturma başlattığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Yılmaz Özdil şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” ifadesine yer verildi.

ÖZDİL’İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Yılmaz Özdil, X platformunda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” şeklinde bir yazı paylaşmıştı. Bu paylaşım, başsavcılığın soruşturma başlatmasına neden olan ifadelere ev sahipliği yaptı.