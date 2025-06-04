İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili olarak, partisinin Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirdiği mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği ifadeler nedeniyle resen soruşturma açıldığını duyurdu. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Özgür Özel’e yönelik başlatılan soruşturmanın sebepleri belirtildi.

MİTİNGDEKİ SÖZLERİN YASAL İÇTİHADI

Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı ‘yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.” denildi. Bu ifadeler, Özgür Özel’in mitingdeki konuşmasıyla ilişkili olarak gündeme geldi.