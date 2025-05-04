İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziksel saldırı ile ilgili bir soruşturma süreci başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darbedilmesine ilişkin soruşturma açıldığı” bilgisi yer aldı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, “Eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir” denildi. Soruşturma süreci, olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla ilerliyor.