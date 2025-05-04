Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziksel saldırı ile ilgili bir soruşturma süreci başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darbedilmesine ilişkin soruşturma açıldığı” bilgisi yer aldı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, “Eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir” denildi. Soruşturma süreci, olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla ilerliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ferman Ü. İnşaattan Düştü, Yaralandı

Samsun’un Atakum ilçesinde inşaatta çalışan 27 yaşındaki Ferman Ü., ikinci kattan düşerek hastaneye götürüldü. İşçinin sağlık durumu stabil olarak değerlendiriliyor.
Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şiddeti Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik yapılan yumruklu saldırıyı kınadı ve olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.