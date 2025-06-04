İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMAYA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen bir soruşturma sürecini başlatıyor. Bu durum, kamuoyunda merak uyandıran gelişmeler arasında yer alıyor.

AKIN GÜRLEK’İN HAYATI

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir’de hayata gözlerini açtı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Gürlek, mesleğine genç yaşta adım attı. Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe yükselen Gürlek, daha sonra Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş’un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak göreve başladı.

GÜRLEK’İN GÖREVİ VE AİLESİ

Gürlek, 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanarak önemli bir görev üstlendi. Özel hayatında evli ve bir çocuk babasıdır.