İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soruşturma Kapsamında Avukatları İnceledi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” ve “yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçları kapsamında bir soruşturma başlattı. Bu süreçte adli kontrolle serbest bırakılan avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkındaki savcılığa ait sevk yazısına ulaşıldı. Sevk yazısında yer alan bilgilere göre, Akalın, gizlilik kararı bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili soruşturma dosyasında şüphelilerin gözaltına alındığı 19 Mart’tan 10 gün önce, tanık ve şüphelilere nasıl ifade vermeleri gerektiği hakkında bilgi vererek üzerine atılı suçu işledi.

ŞÜPHELİLERİN OPERASYON BİLGİLERİNE ULAŞIMI

Sevk yazısında, şüpheli Serkan Günel’in de 19 Mart’taki operasyon bilgisini önceden temin ettiği belirtildi. Günel’in, dosya kapsamındaki tutuklu Murat Ongun’un evinde, kolluk kuvvetlerinden önce bulunarak, operasyon bilgisini öğrenip İBB’nin çeşitli birimlerinde tedbirler aldırdığı aktarıldı. Yazıda, şüphelilerin üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve bu suça dair yasaların öngördüğü ceza üst sınırı dikkate alınarak, tutuklanmalarına karar verilmesi talep edildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ VE AVUKATLIK GÖREVLERİ

Mahkeme, Günel ve Akalın hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” içeren bir adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Serkan Günel’in, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatlığını üstlendiği öğrenildi. Kazım Yiğit Akalın’ın ise yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı’nın avukatlığını yaptığı bilgisi alındı.