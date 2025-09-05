İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Gözaltılar Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Assan Group’un sahibi Emin Öner ile genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ ile bağlantı ve askeri casusluk faaliyetleri gerekçesiyle harekete geçti.

ŞİRKETLER ÜZERİNDE KONTROL

Soruşturma çerçevesinde, Emin Öner ve Gürcan Okumuş hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarından gözaltı kararı alındı. Bu kapsamda, Assan Group’a ait 10 şirketin yönetiminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

31 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Emin Öner, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından tutuklandı. Gürcan Okumuş ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖZALTI SÜRECİ

Soruşturmanın devamında, Assan Group ile bağlantılı 3 yeni isim için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişiler arasında 1 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun eski çalışanı, 1 albay ve 1 eski Assan çalışanı yer alıyor. Bu şüpheliler gözaltına alındı.