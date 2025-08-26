İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Soruşturma Başlattı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN YENİ ADIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde yapılan görüşmelere dair yeni bir süreç başlattı. Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki’ye cezaevinde ziyaret ettiği ve “Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git” şeklinde ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Bu gelişmelerin ardından Birinci, AK Parti’den istifa ettiğini açıklayarak, “Gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.” dedi.

İFADELERİN İNCELENMESİ

Soruşturma süreci kapsamında, Birinci’nin cezaevindeki görüşme ayrıntıları ve içeriğindeki iddialar gündeme alındı. Savcılık, Mücahit Birinci’nin “şüpheli” olarak ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaparak, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında Mücahit Birinci hakkında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için, Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulunuldu ve izin verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME İÇERİĞİ VE TAHLİYE İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin cezaevinde Murat Kapki’ye yaptığı ziyarette şantaj niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürmüştü. Özel, aynı zamanda Kapki’nin de Birinci’den şikayetçi olduğu belgeleri paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in bu iddiaları sonrası re’sen soruşturma başlattı. Kapki, ifadesinde Birinci’nin daha önce başka biri aracılığıyla kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu ve kendisini tahliye ettirebileceğini söylediğini aktardı. Kapki, “Yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi.” diyerek, metin içeriğine ilişkin bazı detaylar verdi. Kapki, metinlerdeki hususların doğru olmadığını belirttikten sonra, Birinci’nin kendisine, “Senin tercihin bu oldu” şeklinde bir cümle kurarak yanından ayrıldığını ifade etti.