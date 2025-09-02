İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın Evi Önünde Şüpheli Hareketlilik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki konutunun önünde sabah saatlerinde meydana gelen olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İddiaya göre, motosikletli iki kişi evin önünde görevli polis memurlarına “Savcı gelecek mi?” sorusunu yöneltti. Bu durum, polislerin dikkatini çekti ve takip altına alındı. Daha sonra şahıslar, İstanbul’un farklı bir ilçesinde gözaltına alındı.

İfade İşlemleri ve İlk İnceleme

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Organize Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Yapılan ilk incelemelerde, şahısların herhangi bir silahlı terör örgütü veya organize suç yapısıyla bağlantısının olmadığı saptandı. Şüphelilerden birinin ifadesinde, kız arkadaşının Başsavcı Gürlek’in evine yakın bir bölgede oturduğunu belirttiği ve meraktan polislerle sohbet etme isteğiyle hareket ettiği öğrenildi.

Soruşturma ve Değerlendirmeler

Başsavcılık kaynakları, olayın doğrulandığını ve soruşturmanın derinlemesine sürdüğünü, ayrıca dijital materyallere el konulduğunu bildirdi. Yetkililer, bu durumu “suikast şüphesi” kapsamında da değerlendirdiklerini ifade etti.