Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gözaltına Alındı

istanbul-cumhuriyet-bassavcisi-gozaltina-alindi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI AKIN GÜRLEK’İN EVİNDEKİ HAREKETLİLİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki konutunun önünde sabah saatlerinde meydana gelen olay, güvenlik güçlerini hızlı bir şekilde harekete geçirdi. İddiaya göre, motosikletli iki kişi evin önüne gelerek, görevli polis memurlarına “Savcı gelecek mi?” sorusunu yöneltti. Bu şüpheli davranış, polislerin dikkatini çekti ve şahıslar takibe alındı. Daha sonra, İstanbul’un farklı bir ilçesinde gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İFADE İŞLEMLERİ

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Organize Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İlk incelemede, bu şahısların herhangi bir silahlı terör örgütü veya organize suç yapısıyla bağlantısının olmadığı belirlendi. Şüphelilerden biri, ifadesinde kız arkadaşının Başsavcı Gürlek’in konutuna yakın bir bölgede oturduğunu ve meraktan polislerle konuşmak istediğini açıkladı.

SORUŞTURMA VE DEĞERLENDİRMELER

Başsavcılık kaynakları, olayı doğruladı ve soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğünü, dijital materyallere el konulduğunu bildirdi. Ayrıca, yetkililer, olayın “suikast şüphesi” çerçevesinde değerlendirildiğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Gündem

