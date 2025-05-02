İstanbul’da 1 Mayıs Olayları Devam Ediyor

1 MAYIS GÜNÜ’NDE GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yapan ve kalabalığı provoke etme potansiyeli olduğu değerlendirilen kişilere yönelik iki operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda toplam 84 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs etkinliklerini provoke etme ihtimali taşımayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zanlılar, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılığa çıkarılan 13 şüpheli tutuklama, 52’si ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLAMALARA YÖNELİK İKİNCİ OPERASYON

Taksim Meydanı çağrısı yapıldığı içeren bir videoda yer alan 4 kişiye de tutuklama talebiyle İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. X sosyal medya platformunda “1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı” konulu video adı altında, Taksim Meydanı’nda yasadışı bir gösteri yürüyüşü çağrısı yapıldığı anlaşılmıştı. Gözaltına alınan bu 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Her iki soruşturma kapsamında şüphelilerin hakimlik işlemleri devam ediyor.

TÜM GELİŞMELERİN ARKA PLANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, bazı sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü istismar ederek örgütsel propaganda amacı güttüğü tespit edildi. Bu bağlamda, yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısı yapıldığı belirlendi. Terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin, 1 Mayıs’ta toplanacak olan kalabalığı provoke ederek korsan gösteri düzenleme ve güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırma niyetinde olabilecekleri ortaya kondu. Bu nedenle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.

OPERASYON DETAYLARI VE YAKALANANLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakalamıştı. Ayrıca, sosyal medya platformunda yapılan çağrı üzerine gerçekleştirilen başka bir operasyonla 8 zanlı daha gözaltına alındı. Bu süreç, Taksim Meydanı’ndaki olayların önleme amacıyla gerçekleştirilen önemli adımların başında geliyor.