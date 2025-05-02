İstanbul’da 1 Mayıs’ta 7 Tutuklama

İSTANBUL’DA TERÖR OPERASYONU

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü provoke ederek örgütsel propaganda yapmak isteyen sol terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü incelemelerde, sol terör örgütlerinin bu özel günü istismar ederek kendi amaçlarına hizmet ettiğini ve yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı ve çevresine toplanma çağrısında bulunduğu belirlendi.

SAVCILIK SÜRECI VE TUTUKLAMALAR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü yapıldı. Ardından, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen toplam 71 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Burada, 18 şüpheli için tutuklama istendi ve 53 şüpheli de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Sonuç olarak, hakimlik 7 şüphelinin tutuklanmasına ve 64 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.