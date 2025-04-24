İstanbul’da 10 evin 4’ü sigortasız

İSTANBUL’DA DEPREM HAREKETLİLİĞİ

Marmara Denizi’nde gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem, AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre Silivri açıklarında, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara bölgesindeki segment üzerinde meydana geldi. Bu depremin ardından birçok artçı sarsıntı kaydedildi.

DEPREF SIGORTASI GÜNDEME GELDİ

Yaşanan depremler, deprem sigortalarının yeniden tartışılmasına yol açtı. İki yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında deprem sigortasına olan ilgi artsa da, hala önemli sayıda ev Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip olamıyor.

İSTANBUL’DA SIGORTALILIK ORANI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, İstanbul’da zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 62 olarak tespit edildi ve yaklaşık 2,6 milyon poliçeye ulaşmış durumda. Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 iken, İstanbul’un oranı Türkiye ortalamasının üstünde kalıyor. Ancak, İstanbul’daki sigortalılık oranına rağmen, her 10 evden 4’ünün hala deprem sigortasına sahip olmaması kayda değer bir durum.

Bölgesel verilere bakıldığında, en yüksek sigortalılık oranı yüzde 64 ile Marmara Bölgesi’nde bulunurken, en düşük oran ise yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi’nde gözlemleniyor. DASK verileri, Marmara Bölgesi içinde en fazla sigortalılığa yüzde 83 ile Yalova’nın sahip olduğunu, onu yüzde 82 ile Sakarya ve yüzde 79 ile Tekirdağ’ın izlediğini gösteriyor. Düşük oran ise Bilecik’te yüzde 47 olarak kaydedildi.

SİGORTA SAHİPLERİNE YARDIM HATTINI DUYURMA

Dün İstanbul’da meydana gelen depremin ardından hasar gören sigortalı yapılar için vatandaşlar, DASK’ın “ALO 125” Zorunlu Deprem Sigortası Hattı’nı arayabiliyor. Ayrıca, “www.dask.gov.tr” adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden hasar ihbarlarını da kolayca yapabiliyorlar. Devletin sağladığı DASK, konutları depreme ve depremin doğrudan etkilediği yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi doğal afetlere karşı güvence altına alıyor. 27 Eylül 2000 tarihinde başlayan Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması kapsamında, hem kurum hem de sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırma faaliyetlerine devam ediyor.