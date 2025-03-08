İstanbul’da 10 Mart Elektrik Kesintisi Detayları

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SEBEBİ BAKIM ÇALIŞMASI

Esenler’de elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından yapılan duyuruyla araştırılıyor. 10 Mart tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik akımı kesilecek. Bu önemli gelişme, bölgede bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor.

ETKİLENEN İLÇELER VE SÜRELER

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yeni açıklamasına göre, kesintiler 10 Mart 2025 tarihine denk geliyor ve saat 10:00 ile 12:00 arasında sürecek. İstanbul’un Esenler ilçesinde birçok sokak ve cadde bu kesintiden etkilenecek. 1135., 1136., Bülbül sokakları ile Kemer Mahallesi’nde 900/1’den 928/1’ye kadar olan sokaklar, bu kesintiden etkilenecek olan bölgeler arasında.

KESİNTİ FARKLI BÖLGELERİ KAPSIYOR

Bakım çalışması nedeniyle gerçekleşecek bu elektrik kesintisi, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek planlandı. Kullanıcıların elektrik kesintilerinden en az şekilde etkilenmesi için bu çalışmaların gerekliliği vurgulanıyor. Elektrik kesintisi süresince, kullanıcıların susuz kalmaması ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli önlemler alınıyor.