İstanbul’da 10 Milyon Yıllık Fosil Bulundu

BAĞCILAR’DA TARİHİ BULUNTU

Bağcılar’daki Basın Ekspres Yolu yakınlarındaki bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan Uğur Akbaş ve babası İrfan Akbaş, 20 metrelik bir kazıda deniz minaresi fosilini ortaya çıkardı. Aile, bu fosili 15 yıldır hatıra olarak evlerinde saklıyor. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, buluntunun 10 milyon yıllık olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Üşümezsoy, fosilin, olası büyük Marmara depremine karşı zemin dayanıklılığı hakkında bilgi sunduğunu aktarıyor. Yeşilköy’den Bağcılar’a doğru gelen Bakırköy kireç taşları olarak bilinen bu fosil, İstanbul’un deprem riski taşıyan birçok alanında bulunuyor.

FOSİLİN BULUNDUĞU YERİN ÖYKÜSÜ

Deniz minaresi fosilinin babasıyla birlikte 15 yıl önce hafriyat çalışması sırasında bulunduğunu anlatan Uğur Akbaş, “Basın Ekspres Yolu’nun bir üst tarafında 50 metre yakınında bir hafriyat alanıydı. Yer yer kil ve kum çıkıyordu. Bu fosil ise kum yığının içindeydi. Alt tarafı betonlaşmıştı, salyangozun en üst tarafını kırıp çıkarabildik. Yaklaşık 20 metre civarındaki bir kazıdan çıkardık.” diyor. Akbaş, fosilin tarihi bir niteliği olmadığından dolayı evlerinde sergilediklerini ifade ediyor.