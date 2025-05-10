İstanbul’da 11 Mayıs Hava Parçalı Bulutlu

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİ

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’da da kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en son değerlendirmelerine göre, 11 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul’da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU DETAYLARI

11 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul’da hava koşullarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt bulmak mümkün. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’da gündüz en yüksek sıcaklık 20°C, gece ise en düşük sıcaklık 10°C seviyelerine düşecek. Rüzgar, kuzeydoğudan 18 km/saat hızıyla esiyor ve nem oranı yaklaşık %74 olarak ölçülüyor. Hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve zaman zaman açık bir görünüm sergiliyor.