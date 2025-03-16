İstanbul’da 110 Yılın Sıcaklık Rekoru Bekleniyor

İSTANBUL’DA REKOR SICAKLIK BEKLENİYOR

Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrasında, İstanbul’da 110 yılın sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor. Yalnızca iki gün sonra yaşanacak hava değişimleri ise herkesin içine tedirginlik salıyor. Megakent, 5 gün boyunca iki farklı mevsimi deneyimleyecek. Prof. Dr. Şen konuyla alakalı olarak, “Aşırı sıcak diyebiliriz mart ayı için. Normalde ortalama sıcaklık 12-13 derece. Şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık 27,5 derece. Bugün 28-29 dereceler görülebilir. 29 derece olunca 110 yılın rekoru kırılacak. İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk” dedi.

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Prof. Dr. Şen, “Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara’ya yağmur geliyor, Anadolu’nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu’nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak” dedi. İstanbul’da kar yağışının görünmeyeceğini belirten Şen, “Yükseklerde karla karışık yağmur olabilir ama o da zor bir ihtimal. İstanbul’da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derece civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu; kar için onun altına düşmesi lazım” ifadelerini kullandı. Anadolu’da da karla karışık yağmur görüleceği belirtilirken, Ankara’da çarşamba perşembe günü büyük ihtimalle kar yağışının olacağı bilgisi verildi.