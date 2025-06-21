İstanbul’da 139 Sanığın Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

İSTANBUL’DA YARGILANAN ŞÜPHELİLER HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturması sonrasında düzenlenen izinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 139 şüpheli ilk kez mahkeme karşısına çıkıyor. Duruşma, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşiyor ve burada bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulunuyor.

DURUŞMA ERTELEDİ

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme, ara kararını aldı. Alınan kararla tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Diğer eksik konuların giderilmesi amacıyla duruşma 30 Haziran tarihine ertelendi. Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.