Gündem

İstanbul’da 139 Sanığın Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

istanbul-da-139-sanigin-yurt-disi-yasagi-kaldirildi

İSTANBUL’DA YARGILANAN ŞÜPHELİLER HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturması sonrasında düzenlenen izinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 139 şüpheli ilk kez mahkeme karşısına çıkıyor. Duruşma, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşiyor ve burada bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulunuyor.

DURUŞMA ERTELEDİ

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme, ara kararını aldı. Alınan kararla tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Diğer eksik konuların giderilmesi amacıyla duruşma 30 Haziran tarihine ertelendi. Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tolgahan T, Bebeği Pencereden Atmak İstemişti

Tekirdağ'da eşinin evden ayrılması üzerine 4 aylık oğlunu 3. kattan atmaya çalışan Tolgahan T., ruh sağlığı hastanesine götürüldü.
Dünya

Çin, İran’ı izliyor ama müdahalede boğuluyor

Çin, İran ile İsrail arasındaki gerginlikte sessiz kalmayı seçerken, uzmanlar Pekin'in askeri destekten kaçınacağını öne sürdü. Uzun sürecek bir çatışmanın, Çin'in enerji ve ekonomi politikalarını zorlayabileceği belirtiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.