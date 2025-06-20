İstanbul’da 139 Sanığın Yurt Dışı Yasakları Kaldırıldı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDAN DAVALAR BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturması sonrası gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşlere katıldıkları nedeniyle hakkında dava açılan 139 şüpheli, mahkeme önüne çıktı. Bu süreç, sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkmasıyla önemli bir aşama kaydetti.

TUTUKSUZ SANIKLAR HAZIR BULUNDU

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, aralarında tutuksuz sanıkların da bulunduğu bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Diğer sanıkların savunmalarının dinlenmesinin ardından mahkeme, ara kararını açıkladı. Mahkeme, tüm tutuksuz sanıkların “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırarak, eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşmayı 30 Haziran’a erteledi.

IDDIANAMEDE CEZA TALEPLERİ

Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi.