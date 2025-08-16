İstanbul’da 14 Şüpheli Gözaltında

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bu bağlamda, Yılmaz ile birlikte faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve aralarında 2 avukatın da yer aldığı 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezi olmak üzere, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda, Yılmaz’ın bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş gibi silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, son dönemlerde lüks yaşam tarzı, altın varaklı çalışma odası ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Avukat Cem Duman’ın da yer aldığı bildirildi. Duman’a ait bazı sosyal medya paylaşımları ise şu şekilde;