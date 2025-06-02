İstanbul’da 14 Yaşındaki Çocuğu Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL’DA TACİZ İDDİASI ÜZERİNE GÖZALTI

İstanbul’da 14 yaşındaki bir çocuğa taciz ettiği iddia edilen bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir uygulama aracılığıyla yapılan taciz içerikli yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti ve detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda bahsedilen yazışmaların H.Ş. isimli 14 yaşındaki çocuğa ait olduğu belirlendi.

H.Ş’DEN TACİZ AÇIKLAMASI

Polis ekipleri, H.Ş. ile görüştüğünde, çocuğun “2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen kişiyle tanıştığını, cep telefonundan konuşmaya başladıklarını” ifade etti. H.Ş, “Bu kişinin daha sonra görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu” da ekledi. Bu bilgiler ışığında olayın ciddiyetini değerlendiren polis, kimliği belirlenen A.D. isimli 22 yaşındaki şüpheliyi Avcılar bölgesinde gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüpheli hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla yürütülen soruşturma işlemlerinin ise sürdüğü bildiriliyor. Bu tür olayların yaratacağı toplumsal duyarlılığın önemi vurgulanarak, konuyla ilgili gelişmelerin takip edilmeye devam edeceği öğrenildi.