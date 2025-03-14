İstanbul’da 15 Mart Elektrik Kesintisi Listesi

AVCILARDA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Avcılar bölgesinde elektrik kesintileri BEDAŞ’ın günlük elektrik kesintisi listesi ile izleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) 15 Mart tarihinde İstanbul’un farklı alanlarında elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik olmayacak ve elektrik ne zaman gelecek? İşte güncel elektrik kesintileri bilgileri.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

15 Mart 2025 tarihinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinin Merkez-Karadeniz mahallesinin 1128., 1176., ve 1180. sokaklarında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle elektrik kesintisi meydana gelecektir. Bu süreçte, iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutulacaktır.

YATIRIM VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİ

15 Mart 2025 tarihinde başka bir kesinti de 09:00 – 15:00 saatleri arasında, İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Merkez-Mavigöl mahallesindeki Ertürk sokak ile Gaziosmanpaşa ilçesinin Merkez-Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde bulunan çok sayıda sokakta “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” nedeniyle yaşanacak. İş sağlık ve güvenliği dikkate alınarak elektrik enerjisi kesilecektir.

ABONE BAĞLANTILARI NEDENİYLE KESİNTİ

Ayrıca, 15 Mart 2025 tarihinde 10:00 – 13:00 saatleri arasında, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinin Merkez-Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde 1035. sokaktan 1110. sokağa kadar farklı bölgelerde “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Bu süreç boyunca iş sağlığı ve güvenliği yine gözetilecektir.