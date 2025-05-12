İstanbul’da 15 Mayıs’ta Taraflar Buluştu

15 MAYIS’TA YENİDEN BİR ARAYA GELME KARARI

İstanbul’da 15 Mayıs tarihinde Rusya ve Ukrayna’nın bir araya gelme kararı, Türkiye’nin 2022 yılında iki tarafı bir araya getirmesiyle sağlanan uzlaşmanın ardından Batılı güçlerin müdahalesiyle savaşın yeniden ivme kazanmasını gündeme getirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat 2022 tarihinde başladığında İstanbul’da yapılan doğrudan müzakerelerde önemli ilerlemeler sağlandı. Türkiye, 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda savaş esnasında ilk kez Rusya ve Ukrayna’nın dışişleri bakanlarının buluşmasını sağladı. Belarus’taki 3 tur görüşmenin ardından, Türkiye’nin yoğun diplomatik çabalarıyla 29 Mart 2022’de Rus ve Ukrayna heyetleri, dördüncü kez İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER

Ukrayna tarafı, bu görüşmelerde gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini Rus tarafına iletti. Her iki tarafın “yapıcı” olarak değerlendirdiği müzakereler sonucunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletilecek talepleri içeren bir belge paraflandı. Anlaşmanın onaylanması ve imzalanması için liderler seviyesinde görüşmelerin altyapısı da oluşturuldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimlerinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak ve müzakerelere devam etmek amacıyla Kiev ve Çernigiv bölgelerindeki askeri birliklerini geri çekme kararı aldı.

ULUSLARARASI GARANTİLER VE ANLAŞMANIN SÜRECİ

Rus yetkililer, İstanbul’da sağlanan anlaşmaya göre Ukrayna’nın uluslararası yasal garantiler altında kalıcı olarak tarafsız ve nükleer olmayan bir devlet olmasını önerdi. Ukrayna, güvenlik teminatı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkeleri ile Türkiye, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail’in garantör ülke olmasını talep ediyordu. Hazırlanan güvenlik garantileri Kırım ve Donbas toprakları için geçerli olmayacak ve Rusya, Ukrayna’nın Avrupa Birliği iştahına itiraz etmeyecekti. İki ülkenin liderleri, nihai kararı verecek toplantıyı gerçekleştirecekti.

BÜÇA OLAYI VE MÜZAKERE SÜRECİNE ETKİLERİ

İstanbul’daki müzakereler umut vadediyordu, ancak Rus askerlerinin geri çekildiği Buça şehrinde sivillerin öldürülmesine dair suçlamalar öne çıkınca durum değişti. Rus kaynakları, bu olayın eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un “sahte bayrak” operasyonu olduğunu ileri sürdü. Bu olay, İstanbul’daki müzakerelerin sonucunda elde edilen kazanımları rafa kaldırdı. Ukrayna 17 Mayıs’ta durumu çok değiştiğini belirtip Rusya ile müzakereleri askıya aldığını duyurdu.

KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ ANLAŞMASI

Karadeniz Tahıl Girişimi İstanbul’daki görüşmelerin sonuçları sabote edilmesine rağmen, Türkiye’nin arabuluculuk rolü üzerinden tarafların uzlaşma noktasına gelmesini sağladı. 22 Temmuz 2022’de Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını imzaladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Rusya hem de Ukrayna Devlet Başkanları ile görüşebilen ender liderlerden biri olarak, bu krize çözüm bulma çabalarıyla takdir topladı. Ancak savaşın devam etmesi koridorun güvenliğini zamanla etkiledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, olası müzakerelerde İstanbul’da paraflanan belgenin “masada kalacağını ve müzakerelerin sürdürülmesi için bir temel oluşturabileceğini” her fırsatta dile getirdi. Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması önerisini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamaların ardından yapılan telefon görüşmesinde, barış görüşmelerinin İstanbul’da devam etmesi yönünde memnuniyet duyduğunu iletti ve Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

MÜDAHALELER DÖNEMİ

Mart 2022’deki müzakerelerde Ukrayna Heyeti Başkanı David Arahamiya, döneminin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un süreci sabote ettiğini iddia etti. Johnson’ın, “Rusya ile hiçbir şey imzalamayacaklarını ve savaşa devam edeceklerini” belirttiğini aktaran Arahamiya, o dönemki çok önemli bir noktayı vurguladı. Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Victoria Nuland ise bu müdahalenin varlığını kabul etti, ancak müzakerelerde yer alanların kesin bildiğini dile getirdi. Bu bağlamda, eski Alman Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi General Harald Kujat, Johnson’ın müdahalesinin sonuçlarını şu şekilde açıkladı: “Batı’nın savaşın sona ermesini istemediği gerekçesiyle süreci engelledi.” Johnson, görevden sonra da Ukrayna’yı ziyaret etmeye devam etti, ancak iddialar hakkında net bir yorum yapmaktan kaçındı.