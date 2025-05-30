İstanbul’da 15 Şüpheli Tutuklandı

BORSA İSTANBUL’DA YAPILAN MANİPÜLASYON İDDİALARI

Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında olağan dışı dalgalanmalar yaşandığı ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıları mağdur ettiği yönünde tespitler yaptıktan sonra bir soruşturma başlattı.

OPERASYONLAR 9 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma çerçevesinde, belirli şirketlerin ‘Hektor’, ‘Hektor AŞ’ ve ‘Borsa Dostlar Konağı’ adı altında sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptıkları belirlendi. İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara gibi toplam 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 15 kişi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra sabah saatlerinde, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiler. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen 15 şüpheliden 12’si tutuklandı. Mahkeme, 3 şüphelinin ise ‘imza verme’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.