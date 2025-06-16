İstanbul’da 16 Haziran 2025’te Deprem Yok

İSTANBUL’DA DEPREM GÜNDEMİ

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 16 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da deprem meydana gelmedi. Ancak Türkiye’nin farklı bölgelerinde hafif şiddetli depremler kaydedildi. Bugün İstanbul’da deprem olup olmadığını merak edenler için, AFAD ve Kandilli’nin verilerinde neler olduğuna dair detaylar sunuluyor.

DEPREM KAYITLARI VE GÜNCEL DURUM

16 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:48 itibarıyla, AFAD’ın yayımladığı son depremler listesi İstanbul için herhangi bir deprem kaydı içermiyor. Bu durum, İstanbul’da gün içerisinde hissedilebilir bir büyüklükte sarsıntı yaşanmadığına işaret ediyor. AFAD’ın deprem.afad.gov.tr adresinden duyurduğu güncel depremler listesine göre, son depremler çoğunlukla Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşmiş. Bu depremler hafif şiddetli olup, can ya da mal kaybına yol açmadığı bildiriliyor.

ANLIK DEPREM HABERLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem konusundaki son dakika haberleri ile vatandaşlara sürekli güncel bilgiler sunuyor. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli, bölgede yaptığı deprem araştırmaları ile internet sitesinde yer alan son 500 deprem kaydını halka sunuyor.