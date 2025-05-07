İstanbul’da 16 Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL’DA NARKOTİK OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da gerçekleştirilen büyük bir narkotik operasyonunda 16 şüphelinin yakalandığını ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de narkotik baskınları düzenlendiği belirtildi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.

YAKALANAN MALZEMELERİN DETAYLARI

Gerçekleştirilen arama sonucunda, yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek 144 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 120,5 kilogram metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 8 milyon 401 bin 500 uyuşturucu hap, 1 milyon 600 bin boş ilaç kapsülü, 130 bin adet boş ilaç kutusu, 215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi ve 2 hap basma makinesi ile 2 hassas terazi de bulundu. Bu operasyon, İstanbul’da uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.