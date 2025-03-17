İstanbul’da 17 Mart Hava Durumu Tahmini

HAVA TAHMİNLERİNE YAKINDAN TAKİP

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış olasılıklarını öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından izliyor. Meteoroloji’nin en son raporlarına göre, İstanbul’da 17 Mart 2025 Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması öngörülüyor. Ayrıca, hafta başında lodosun güçlenmesi ve fırtına olasılığı gündemde.

17 MART HAVA DURUMU

17 Mart tarihinde İstanbul’da sıcaklıkların 15°C civarında olması bekleniyor. Fakat, gün boyu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise güney yönlerinden, güçlenerek fırtına seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların belirgin bir şekilde düşeceği ve hafta ortasında kış havasının geri döneceği bildiriliyor. İstanbul’un 5 günlük hava durumu tahminleri merakla bekleniyor.