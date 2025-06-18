İstanbul’da 18 Haziran 2025 Kesintisi

İSTANBUL’DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Haziran 2025 Çarşamba günü İstanbul’da meydana gelecek elektrik kesintisi ve bu kesintinin süresi ile etkilenecek alanlar, vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Elektrik dağıtım şirketlerinin gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde uygulanacak kesintilere dair detaylar gündem oluşturdu. “İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” ve “Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek?” gibi sorular sıklıkla sorulmaya başlandı. İşte, İstanbul’daki elektrik kesintisiyle ilgili tüm merak edilenler…

ARANVUTKÖY VE BAĞCILAR’DA UYGULANACAK KESİNTİLER

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 18 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Deliklikaya Mahallesi’nde sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintisi yapılacak. Resmi açıklamada, kesintinin “İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli önlemler alınarak gerçekleştirileceği” kaydedildi. Bu çalışma, mahallenin bazı sokakları ile çevresinde elektrik erişimini geçici olarak durduracak.

BAĞCILAR’DA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Arnavutköy’e ilaveten, Bağcılar ilçesinde de benzer bakım çalışmaları devam edecek. Özellikle Merkez Yeni Mahalle’deki 1565. Sokak ve civarında, aynı saat aralığında “Deplase Çalışması” nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca, Bağcılar ilçesi Merkez Hadımköy Mahallesi’nde yer alan bazı sokaklarda saat 10.00 ile 15.00 arasında SCADA/OSOS sistemlerine yönelik planlı kesinti gerçekleşecek. Bununla birlikte, yine Bağcılar Merkez Mahallesi’nde saat 13.00 ile 18.00 arasında “Önleyici Bakım” çalışmaları dolayısıyla enerji kesintileri yaşanacak.

VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrik kesintisi sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla gerekli tedbirleri almaları öneriliyor. Kesintiyle ilgili gelişmelerden haberdar olmak isteyenler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) resmi internet sitesi aracılığıyla güncel bilgilere ulaşabilir.