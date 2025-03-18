İstanbul’da 18 Mart Elektrik Kesintisi

BEDAŞ’TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Fatih’te elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından paylaşılan liste ile inceleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) verdiği bilgiye göre, 18 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler nelerdir ve İstanbul’da elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul’daki güncel elektrik kesintilerine dair haberimiz burada.

KESİNTİ TARİHİ VE NEDENİ

18 Mart 2025 tarihinde, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri olacak. Kesintiden etkilenen yerler arasında İstanbul Fatih ilçesinin Merkez-Molla Gürani mahallesi yer alıyor. Bu kapsamda Dedepaşa, Emin Ali Yaşin, Fındıkzade, Molla Gürani, Nakibu’l-Eşraf, Oğuzhan, Saray Hamamı, Turgut Özal Millet, Uygur, Çağanak ve Şehit Cengiz Kurtuluş Çıkmazı sokakları yer almakta. Elektrik kesintisi, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek gerçekleştirilecektir.