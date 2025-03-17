İstanbul’da 18 Mart Hava Tahmini

HAVA TAHMİNLERİNE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış olasılığını öğrenmek maksadıyla güncel hava tahminlerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Meteoroloji’nin en son raporlarına göre, İstanbul’da 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarında dikkate değer bir düşüş yaşanması bekleniyor. 18 Mart’ta İstanbul’da hava nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar nasıl bir seyir izleyecek? İşte, İstanbul’un 5 günlük hava durumu tahmini ve bilgilendirici detaylar…

18 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği son tahminlere göre, 18 Mart Salı günü İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10°C seviyelerine kadar düşmesi öngörülüyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimiyet kurarken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

KAR YAĞIŞI VE KÜRESEL HAVA DEĞİŞİKLİĞİ

Önümüzdeki günler içerisinde ise sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağı ve hafta ortasından itibaren kış havasının İstanbul’da etkisini hissettireceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu süreçte vatandaşların gerekli önlemleri almasını ve hava durumu tahminlerini dikkatle takip etmesini öneriyor.