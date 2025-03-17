İstanbul’da 18 Mart Tarihli Elektrik Kesintisi

FATİH’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Fatih’te elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve elektriklerin ne zaman geleceği ile ilgili detaylar haberimizde yer almakta.

KESİNTİ ZAMANI VE NEDENİ

18 Mart tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak olan kesintilerin sebebi bakım çalışması ve kapsamlı TM bakımı olarak belirtiliyor. Bu süreçte öncelikle İSTANBUL FATİH ilçesinin MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mahallesindeki bazı cadde ve sokaklar etkilenecek. Kesintiden etkilenen bölgeler arasında DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU’L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, ÇAĞANAK ve ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sokakları yer alıyor.

Bu bakım çalışması süresince, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı vurgulanıyor.