İstanbul’da 2 Bin 500 Yeni Taksi

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ PLAKALARI İHALEDE SATILDI

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk aşaması için süreç başlatıldı ve 150 taksi plakası için ihale düzenlendi. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi ve kapalı teklif usulü ile yapıldı. İhalede toplam 9 plaka alıcı buldu. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle alıcı buldu.

TAKSİ SORUNUNA YENİ BİR ÇÖZÜM

İhaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi sorununa yönelik önemli bir çözüm adımı attıklarını dile getirdi. Demir, “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ VE DENETİMLİ ULAŞIM HİZMETİ

Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin sadece onaylı uygulamalar üzerinden çalışacağını ve yoldan yolcu alamayacağını vurguladı. “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” şeklinde ifade etti.

29 YIL SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Yeni sistemle birlikte, İstanbul’da hizmet verecek bu taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Daha önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.

KISA SÜREDE TRAFİKTE YERİNİ ALACAK

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımları ile kısa süre içerisinde şehir trafiğinde yerlerini alacak.