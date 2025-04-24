İstanbul’da 2 Gün Okul Tatili

İSTANBUL’DA OKULLARDAKİ TATİL KARARI

İstanbul Silivri’de gerçekleşen depremler sonrasında, İstanbul Valiliği okullarda 2 günlük tatil kararı aldı. Depremin çevre illerde de hissedilmesi üzerine, bu illerde de benzer tatil haberleri geldi. Yarın yani 25 Nisan Cuma günü İstanbul’daki okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Saat 12.49’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi ve depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan toplamda 51 artçı deprem kaydedildi.

OKUL TATİLİ AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak “İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERDE DE EĞİTİM GEÇİCİ OLARAK DURAĞA ALINDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada “Perşembe ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir” dedi. Bu açıklamalar, deprem sonrası eğitim sisteminde yapılan düzenlemeleri içeriyor.