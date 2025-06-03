İstanbul’da, 2 Sürücüye 97 BİN 557 TL Ceza

İSTANBUL’DA TRAFİK CEZALARI UYGULANDI

İstanbul’da, trafik güvenliğini tehdit eden iki sürücüye toplamda 97 bin 557 lira para cezası uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sanal trafik devriyesi kapsamında Sancaktepe Samandıra Osman Gazi Caddesi’nde sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu görüntülerdeki 34 JJ 7329 plakalı aracın sürücüsünün E.B olduğu belirlendi.

CEZA VE SÜRÜCÜ BELGESİ İPTALİ

E.B hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayanarak, “drift yapmak”, “muayenesiz araç kullanmak”, “sürücü belgesiz araç kullanmak”, “jant ve lastik ebatlarının uygunsuz olması”, “trafik işaret ve levhalarına uymamak” ve “fren ve dönüş ışıklarının noksan olması” gibi maddeler nedeniyle toplam 91 bin 237 lira idari para cezası kesildi. E.B’nin sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edildi ve aracı trafikten men edildi.

DİĞER SÜRÜCÜYE DE CEZA UYGULANDI

Ekipler, aynı zamanda TEM Otoyolu Sultangazi ayrımında, sosyal medyada paylaşılan ve tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehdit eden 34 MTB 26 plakalı aracın sürücüsü Ö.C.D’yi de yakaladı. Ö.C.D’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, “aksine bir işaret yoksa trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek”, “sağdan veya banketlerden geçmek”, “önündeki aracı güvenli bir mesafeden izlememek” ve “kamunun huzurunu bozarak saygısızca araç kullanmak” gibi maddelerden 6 bin 320 lira ceza kesildi. Ayrıca, Ö.C.D hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” sebebiyle adli işlem yapıldı.