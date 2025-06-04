İstanbul’da 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Esenler’de meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin olarak gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye gönderildi. Olay, Oruçreis Mahallesi’nde, Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde 48 yaşındaki Selami Yılmaz’a yönelik gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ HAZIRLANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler G.P. (27) ve M.R.Ç. adliyeye sevk edildi. G.P.’nin emniyetteki ifadesinde, maktul Yılmaz’ın eski eşiyle birlikte olmasını kaldıramayarak saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Saldırının gerçekleştiği anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Esenler’deki olay sonrası polis ekipleri, şüpheliler G.P. ve gözcülük yapan M.R.Ç’yi gözaltına alarak olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.