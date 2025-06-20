İstanbul’da 20 Milyon Öğrenci Karnelerini Aldı

İSTANBUL’DA ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI

İstanbul’da ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Avcılar ve Silivri’deki okullarda da öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından karnelerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyon öğrenci, karne sevinciyle yaz tatiline adım attı.

AVCILAR’DA KARNE TÖRENİ

Avcılar’da ilk ve orta dereceli okullardaki 64 bin öğrenci de bugün karnelerini aldı. Ambarlı İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne törenine Kaymakam Orhan Burhan, Belediye Başkan Vekili Yüksel Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin katıldı. Törende çeşitli halk oyunları ve gösteriler sunuldu, ardından karneleri protokol üyeleri öğrencilere dağıttı.

SİLİVRİ’DE KARNE HEYECANI

Silivri’deki Hasan Özvarnalı İlk Öğretim ve Çağrıbey Ortaokulu’nda ise 2 bin öğrenci, öğretmenleri ve velileriyle birlikte karne heyecanını yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiline başlamanın mutluluğunu yaşadı.