İstanbul’da 20 Şüpheli Gözaltında

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen “SİBERAĞ” operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları sebebiyle 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sahte reklamlar ile dolandırıcılık yaptığı ve bu süreçte hesaplarında 4,6 milyar TL işlem hacmi olduğu belirlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eşliğinde yürütülen operasyon, sahte reklamlar aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran bir suç ağına yönelikti.

DOLANDIRICILIĞIN BOYUTLARI

Operasyon kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin 2017-2024 yılları arasında sosyal medya platformları üzerinden “kazanç fırsatı” sunarak binlerce kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı. Bu suç çerçevesinde, 684 banka ve kripto para hesabına el konulması için karar alındı. Ayrıca, 35 milyon lira değerindeki bir villa da operasyon sırasında ele geçirildi.

GÖZALTININ SONUCU

Düzenlenen operasyonlarla toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 15’inin tutuklandığı, 4’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Operasyonun, dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek ve suç zincirini çökertmek adına önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.