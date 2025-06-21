İstanbul’da 20 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL’DA SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 20’si mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca firari Uğurcan Gündoğmuş’un liderlik yaptığı silahlı suç örgütü hakkında devam eden soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’sinin tutuklanmasına karar verildi, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğer 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

FİRARİ LİDERİN ORGANİZE SUÇLARI

Gündoğmuş’un liderliğindeki silahlı örgüt hakkında yürütülen soruşturmada, İstanbul’da toplam 59 şüphelinin, çalıntı araç veya motosiklet kullanarak “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “iş yeri kurşunlama” ve “el bombalı saldırı” gibi 11 farklı suça karıştığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu durum üzerine harekete geçerek düzenledikleri operasyonlarla 26 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalara göre, gözaltına alınan 26 şüpheliden 22’sinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Ayrıca, 4 şüphelinin yurtdışında olduğu ifade edildi. Operasyon, İstanbul’daki organize suçlarla mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.