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İstanbul’da 20 Ülkenin Fuarı Açıldı

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN FUARIN AÇILIŞI

İstanbul’da düzenlenen “Colors of The World” fuarı, 20 farklı ülkenin kültürel zenginliklerini sergileyerek kapılarını açtı. Bu özel etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Fuarda, merak edilen dünya şehirleri ve medeniyetler bir araya geliyor.

FARKLI ÜLKELERİN CULTÜREL LEZZETLERİ

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninde, Hindistan, Çin, Madagaskar, Şeyseller, Fas, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi 18 ülke performans sahneleri, geleneksel yemekleri ve müzik şovlarıyla katılımcılara görsel bir şölen sunuyor. Bu sıra dışı festivalin üç gün süreceği duyurulurken, ziyaretçiler, Çin’in aslan dansını izleme ve Çin’in ramenini, Belgrad’ın meşhur keklerini ve Azerbaycan’ın şah pilavını tatma fırsatı buluyor.

ETKİLEŞİM VE KONFERANSLAR

Colors Of The World’ün açık alanındaki etkinliklerin yanı sıra, kapalı fuar alanında katılımcılar, kendilerine ayrılan stantlarda farklı şehirler, acenteler ve ziyaretçiler ile etkileşimde bulunabiliyor. Katılımcılar, düzenlenen konferans ve seminerlerde şehirlerini detaylı olarak tanıtırken, sektörün geleceği ile ilgili tartışmalara katılıyor.

GAZİNTOMİ YEMEKLERİ VE DANS GÖSTERİLERİ

Fuarda, ünlü Şef Tolga Kuru, uluslararası katılımcılara Bafra pidesinin yapımını anlatarak ikramda bulundu. Ece Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yılmaztürk, “Colors Of The World fuarımızı ilk kez Türkiye’de düzenliyoruz. 20 ülke kendine özgün yemeklerini tanıtmak için buradalar. Fuarımızın en önemli özelliği, bu 20 ülkenin kendine has lezzetlerini sergilemesi. Performans sahnesinde dans ve gösteriler gerçekleştirilecek. Katılımcıların hem gastronomi hem de müzik ve dansı keşfetme şansı olacak. Türk şeflerimiz de yerel lezzetleri tanıtacak. Ayrıca, kültür turizmi ile ilgili bilgilendirici konferanslar düzenlenecek. Tüm katılımcıları 20 Nisan’a kadar bekliyoruz” diye belirtti.

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