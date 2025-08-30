İstanbul’da 20 Yaşında Genç Öldürdü

İSTANBUL’DA DRAMATİK OLAY

İstanbul’daki Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsünde 20 yaşındaki bir genç, 15 yaşındaki bir kızı silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Saldırganın, toplamda 24 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Olay, Sarıyer Hisarüstü Caddesi’nde bulunan üniversitenin içerindeki bir kafede saat 19.40 sıralarında gerçekleşti.

TARTIŞMA SONRASI AÇIKLAMALAR

Edinilen bilgilere göre, Ayberk K. (20), sabah saatlerinde ilişkisi olduğu öne sürülen H.Ö. (15) ile bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından H.Ö., yarı zamanlı olarak çalıştığı üniversitenin kafesine gitti. Bu sırada üniversitede bir etkinlik düzenleniyordu. Etkinliğe kaçak giren Ayberk K., H.Ö.’yü kafasından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontroller neticesinde Ayberk K. ve H.Ö.’nün yaşamlarını yitirdiği açıklandı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE İDDİALAR

Olay sonrası, yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca Ayberk K.’nın, H.Ö’ye ayrılmak istediği için saldırmış olabileceği iddiaları gündeme geldi.