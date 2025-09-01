İstanbul’da 2025-2026 Balıkçılık Sezonu Başladı

İSTANBUL’DA BALIKÇILIK SEZONU AÇILDI

İstanbul’da 2025-2026 balıkçılık genel av sezonu, 1 Eylül tarihi itibarıyla başladı. 15 Nisan’da uygulanan av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, yeni sezona “Vira Bismillah” diyerek ağlarını denize bıraktı. Sezonun açılışı, Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı’nda İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 661 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip İstanbul’un, Boğaz’dan geçen göçmen balıklar sayesinde Türkiye’nin su ürünleri konusunda önemli bir il olduğu vurgulandı.

BALIKÇILIK FAALİYETLERİ VE İSTANBUL’UN ÖNEMİ

Kentte kayıtlı toplam 2 bin 1 balıkçı gemisi mevcutken, 18 bin 77 balıkçı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılık Ruhsatı ile faaliyet gösteriyor. Avrupa’nın en büyük balık hali olan Gürpınar Su Ürünleri Hali ve gelişmiş lojistik altyapısıyla İstanbul, su ürünleri ticaretinde merkezi bir rol üstleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK VURGUSU

Sezonun açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekti. Altın yumurtlayan tavuk benzetmesiyle bu konuyu açıklayan Gül, “Sürdürülebilirlik diyoruz ya. Hani bizim de içimizde hepimizin kitaplarını okudum. Şu yumurtlayan tavuk meselesi var. Altın yumurtlayan soğuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kurallara uymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Gül, sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilgili komisyonu, Tarım Bakanlığı ve balıkçılıkla ilgili esnaf temsilcileriyle zamanla çözüleceğine inandığını belirtti. Sezonun herkes için hayırlı olmasını diledi.

DENETİMLER VE DESTEKLER

Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar, gece yarısından itibaren “vira bismillah” diyerek ağlarını denize bıraktı. Yetkililer, denetimlerin 7/24 esasına göre yapıldığını hatırlatırken, 1 Eylül 2024’ten bugüne kadar İstanbul genelinde 14 bin 269 denetim gerçekleştirildiğini bildirdi. Ayrıca, bakanlık tarafından küçük ölçekli üreticilere ve kadın balıkçılara verilen desteklerin devam ettiği, 2025 yılında 1.428 balıkçı gemisine toplam 12 milyon 692 bin TL destekleme ödemesi yapıldığı kaydedildi.