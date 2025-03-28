İstanbul’da 2025 Bayram Namazı Saati Açıklandı

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

On bir ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesine az günler kaldı ve milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı’nın coşkusu ve manevi hazırlıkları başlamış durumda. Bayram sabahının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam aleminde büyük bir öneme sahip. İstanbul’daki vatandaşlar, “İstanbul’da 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularına yanıt aramaya başladı.

DIYANET’TEN BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı vakitlerini şehir bazında resmi olarak duyurdu. 2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, yurt genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak saatler, şehirlere ve bölgelere göre farklılık gösterebiliyor.

İSTANBUL’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının saatini açıkladı. İstanbul’da bayram namazı saat 07:22’de eda edilecek. İstanbul’da bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.