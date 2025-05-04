İstanbul’da 2025 CEV Şampiyonluk Maçı

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAN TAKIM

İstanbul’da gerçekleştirilen 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde şampiyonluk, İtalya’nın A.Carraro Imoco Conegliano takımının oldu. Finalde A.Carraro Imoco Conegliano, rakibi Savino Del Bene Scandicci ile karşılaştı. Imoco, maçı 25-16, 25-21, 25-19’luk setlerle 3-0’lık bir skorla kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

MADALYA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Final karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, üçüncülüğü elde eden Numia Vero Volley Milano takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Yıldız takdim etti. İkinci olan Savino Del Bene Scandicci’ye madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aydınlar Eröğüt verirken, şampiyon olan A.Carraro Imoco Conegliano takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert, kupasını ise CEV Başkanı Roko Sikiric ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

SEZONUN EN DEĞERLİ OYUNCUSU

Törende ayrıca 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nin en değerli oyuncusu Isabelle Haak olarak belirlendi. Sezonun en iyileri de ödüllendirildi. 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin enleri şu şekilde açıklandı: En İyi Pasör: Alessia Orro, En İyi Pasör Çaprazı: Paola Egonu, En İyi Orta Oyuncular: Marina Lubian, Hena Kurtagic, En İyi Smaçörler: Gabi Guimaraes, Zhu Ting ve En İyi Libero: Monica de Gennaro. Koç ödülü ise Giovanni Guidetti’ye verildi.