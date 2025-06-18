İstanbul’da 2025 LGS Taban Puanları Belli

İSTANBUL LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE TABAN PUANLARI BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul’da faaliyet gösteren Fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ve Meslek liseleri için minimum puanlar ve başarı sıralamaları belli oldu. Öğrenciler, hangi puanlarla bu liselere yerleşebilecek? İstanbul’daki LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. Bu önemli bilgiler, öğrencilere tercih yaparken rehberlik sağlayacak.

EN YÜKSEK PUANLA KABUL EDEN OKUL

İstanbul’daki 2025 LGS yerleştirme sonuçları ışığında en yüksek puanla öğrenci kabul eden okul, tam 500,0000 puanla Galatasaray Lisesi oldu. Bu köklü eğitim kurumu en üst sırada yer alıyor. Arkasından İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi geliyor. İstanbul’daki liselerin taban puanları ise Avrupa ve Anadolu Yakası olmak üzere iki ayrı kategori halinde açıklandı.

2025 yılı LGS kapsamında Meslek liseleri ve İmam Hatip liselerinin taban puanları genellikle %5 ile %60 arasında değişen yüzdelik dilimlere sıralandı. Özellikle sağlık alanındaki meslek liseleri ve nitelikli proje imam hatip liseleri bu yıl da öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü. İstanbul LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanlarının 2025 yılı tercih döneminde ayrıca duyurulacağı belirtildi.

TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İstanbul’daki LGS tercihleri, 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanların durumu ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Bu bilgiler, öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor.