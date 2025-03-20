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İstanbul’da 21 Mart Hava Durumu

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’u da etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günü İstanbul’da hava genel olarak parçalı bulutlu olacak.

HAFTA SONU İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

21 Mart 2025 Cuma günü İstanbul’da hava durumu hafif yağmurlu geçecek. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 9°C, en düşük 4°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu (KKD) yönünden saatte 6.73 km hızla esecek ve nem oranının ortalama %65 seviyelerinde olması öngörülüyor. İstanbul’daki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.

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