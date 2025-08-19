İstanbul’da 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul’daki Dev Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul’da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alınarak, toplamda 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan operasyonlarla ilgili olarak, “İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” şeklinde bir açıklama yaptı.

Hedefteki İlçeler ve Yapılan Operasyonlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçuna yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde belirlenen adresler hedef alındı. 11-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar sonucunda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Maddeler ve Gözaltı Sonuçları

Yerel adreslerde yapılan aramalarda, toplamda 255 kilo skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin ve 4 kilo 536 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 20 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Selami Yıldız, bu konuyla ilgili olarak, “Son bir hafta içerisinde 9 ilçede yapılan operasyonlar sonucunda; 21 şahıs gözaltına alındı, 20 şahıs tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol altında tutuldu” dedi.

Uyuşturucu Maddelerin Sergilenmesi

Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, kamuoyuna sergilendi. Bu durum, İstanbul’daki narkotik suçlarla mücadele çabalarının ne denli kararlı bir şekilde sürdüğünü gözler önüne seriyor.