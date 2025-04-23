İstanbul’da 24 Nisan Elektrik Kesintisi

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İSTANBUL FATİH’TE YAŞANACAK

Fatih ilçesinde, BEDAŞ’ın yaptığı açıklamaya göre, 24 Nisan tarihinde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’un farklı noktalarında meydana gelecek bu kesintilerin detayları araştırıyor. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesiliyor, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları gündemde.

KESİNTİLERİN ZAMANI VE NEDENİ

24 Nisan 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında, elektrik kesintisi olacak. Bu kesintiler, “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle meydana gelecek. Fatih ilçesi Merkez-Ali Kuşçu mahallesindeki Başhoca, Hafızpaşa ve Yusuf Ziya Paşa sokakları etkilenecek. Aynı tarihte Merkez-Seyyid Ömer mahallesindeki Halide Edip Adıvar, Vani Dergahı, Yaylak sokakları ve Şehremini mahallesindeki Yaylak sokaklarında da aynı saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bu kesintiler planlanıyor.