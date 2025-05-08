İstanbul’da 24 Ocak’ta Tartışma Oldu

İSTANBUL’DA KAYKAY MALZEMESİ ALIRKEN OLAY YAŞANDI

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta kaykay ekipmanları almak üzere bit pazarına giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında bir tartışma çıktı. Pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanırken, U.B. de yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi. Genç, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Minguzzi cinayetiyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştiriliyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, önceki duruşmaya katılmayan bir tanık dinlenecek. Suça sürüklenen çocuklar hakkında önemli bir karar bekleniyor.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında, “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi’nin bıçaklanma anına ilişkin görüntülerin yer aldığı bilirkişi raporuna göre, olay yerinde B.B. ve U.B. ile birlikte bulunduğu tespit edilen M.A.D. ve A.Ö. adlı kişiler de yakalanarak tutuklandı.