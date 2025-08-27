İstanbul’da 24 Şüpheli Yakalandı. 11’i Tutuklandı, Çalışmalar Sürüyor. 96 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi. Yıldız, Mücadeleye Devam Edeceklerini Vurguladı

OPERASYONLAR SONUCU TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’da suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 11’i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifresi ve şüphelilerin yakalanması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 15-26 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdikleri işlemlerde, iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılıkla bağlantılı suçlara karışan kişilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

FARKLI İLÇELERDE ARAŞTIRMALAR YAPILDI

Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, toplamda 24 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 8’i çeşitli eylemlere karışırken, Ataşehir’de bir güzellik merkezine karşı eylem hazırlığında olan şüpheliler de gözaltına alındı. Yapılan adres aramalarında, 96 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silahlara benzer airsoft tüfek, bir av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı bir motosiklet, 42 mermi ve silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makineleri ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 18 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hâlâ gözaltında olan 6 zanlının ise işlemleri devam ediyor.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede, personeli tebrik etti. Gazetecilere, operasyonlar ve ele geçirilen silahlar hakkında bilgiler veren Yıldız, suç ve suçlularla mücadelesinde geri adım atılmayacağını belirtti. Yıldız, polis teşkilatının bu çalışmaları titizlikle sürdüreceğini ifade ederek, “Teşkilatımız, kararlılıkla suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan 206 hesap kapatılmıştır. Eski yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir.” şeklinde konuştu.