İstanbul’da 24 yaşında genç kız

OLAYIN İKİNCİ AŞAMASI

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki iç mimarlık öğrencisi H.U., yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. İncelemeler devam ederken, genç kızın cenazesi Amasya’da defnedildi. Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, psikolojik tedavi gördüğü söylenen H.U., yakınlarına intihar niyetinde olduğunu bildirdi. Ailesi, bu durumu öğrendikten sonra Samsun’dan İstanbul’a hareket etti.

AİLENİN YARDIMI İLE BULUNDU

Çilingir eşliğinde evine giren aile, H.U.’yu boynundan asılı bir şekilde buldu. Olayın bildirilmesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Nişantaşı Üniversitesi’nde 3. sınıf iç mimarlık öğrencisi olduğu öğrenilen H.U.’nun intihar etmiş olabileceği ifade edildi.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN

H.U.’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Üniversite öğrencisi H.U.’nun cenazesi, memleketi Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde düzenlenen cenaze namazının arkasından toprağa verildi.