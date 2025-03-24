İstanbul’da 25 Mart Elektrik Kesinti Detayları

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen açıklamalar doğrultusunda araştırılıyor. 25 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu kapsamda, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik olmayacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği gibi bilgiler güncel olarak aktarılıyor.

KESİNTİ TARİHİ VE NEDENİ

İstanbul elektrik kesintileri hakkında BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini güncelledi. 25 Mart 2025 tarihinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Merkez-Yenimahalle mahallesi 1528., 1538., 1539. Dökümcüler sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Yine aynı gün içerisinde, aynı saat aralığında Merkez-Yenimahalle mahallesi 1535., 1536., 1537., 1538., 1539., 1540., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574. Dökümcüler ve Mevlana sokaklarında da bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak.

FARKLI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Yine 25 Mart 2025 tarihine ait bir diğer elektrik kesintisi, 09:00 – 15:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Merkez-Kemalpaşa mahallesi 1917., 1965., 1969., 1970., 1981. sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle gerçekleştirilecek. Bunun dışında, aynı tarih ve saat diliminde Mahmutbey mahallesinde abone/şube bağlantısı nedeniyle de kesintiler yaşanacak.

Ayrıca Esenler ilçesinde, 25 Mart 2025 tarihinde 11:00 – 12:30 aralığında, Merkez-Nine Hatun mahallesi 154., 174. Pasinler sokaklarında abone/şube bağlantısı amaçlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildiriliyor. Bu kesintilerin, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceği ifade ediliyor.